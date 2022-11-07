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В Подмосковье построят пилотный экотехнопарк для переработки отходов

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В Московской области построят пилотный экотехнопарк для переработки отходов.
В Подмосковье построят пилотный экотехнопарк для переработки отходов
  • Gettyimages.ru
  • © Billy Hustace

Об этом сообщает «Радио 1».

«Правительство подготовило постановление, позволяющее начать работы по созданию восьми экологических промышленных парков в регионах, причём во всех федеральных округах», — заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Также стало известно, что в Белгородском и Сакском районах Крыма построят мусороперерабатывающие заводы, передаёт «Крыминформ». Соответствующие распоряжения о выборе подрядчика опубликованы на портале правительства.

Подрядчиком по госконтракту выступит Российский экологический оператор.

Ранее сообщалось, что в Перми планируют построить экотехнопарк до конца 2024 года.

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