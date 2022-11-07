В Подмосковье построят пилотный экотехнопарк для переработки отходов
- Gettyimages.ru
- © Billy Hustace
Об этом сообщает «Радио 1».
«Правительство подготовило постановление, позволяющее начать работы по созданию восьми экологических промышленных парков в регионах, причём во всех федеральных округах», — заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Также стало известно, что в Белгородском и Сакском районах Крыма построят мусороперерабатывающие заводы, передаёт «Крыминформ». Соответствующие распоряжения о выборе подрядчика опубликованы на портале правительства.
Подрядчиком по госконтракту выступит Российский экологический оператор.
Ранее сообщалось, что в Перми планируют построить экотехнопарк до конца 2024 года.