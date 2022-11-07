В Подмосковье построят пилотный экотехнопарк для переработки отходов

В Московской области построят пилотный экотехнопарк для переработки отходов.

Об этом сообщает «Радио 1».

«Правительство подготовило постановление, позволяющее начать работы по созданию восьми экологических промышленных парков в регионах, причём во всех федеральных округах», — заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Также стало известно, что в Белгородском и Сакском районах Крыма построят мусороперерабатывающие заводы, передаёт «Крыминформ». Соответствующие распоряжения о выборе подрядчика опубликованы на портале правительства.

Подрядчиком по госконтракту выступит Российский экологический оператор.

Ранее сообщалось, что в Перми планируют построить экотехнопарк до конца 2024 года.