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Милонов предложил изучить возможность обеспечить военным в зоне СВО полный доступ к банковским услугам

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил изучить возможность обеспечить военнослужащим в зоне специальной военной операции (СВО) полный доступ к банковским услугам. Копия обращения на имя председателя Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной имеется в распоряжении RT.
Милонов предложил изучить возможность обеспечить военным в зоне СВО полный доступ к банковским услугам
  • РИА Новости

Парламентарий рассказал о многочисленных просьбах военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, оказать содействие в решении проблем, возникающих с банковским обслуживанием.

В частности, речь идёт о том, что бойцы не имеют возможности воспользоваться принадлежащими им денежными средствами на банковских счетах и услугами банков.

По его словам, существует проблема с использованием push-уведомлений для подтверждения операций по банковским картам.

«Учитывая исключительную важность решения отмеченных проблем, в целях обеспечения непрерывности оказания банковских услуг для всех граждан России, находящихся в зоне специальной военной операции, прошу вас дать поручение изучить возможные варианты их решения и рекомендовать банкам принять необходимые меры в кратчайшие сроки», — говорится в тексте обращения.

Ранее Милонов предложил гарантированно отказывать в выдаче ипотеки гражданам, у которых есть крупный немотивированный долг по алиментным выплатам.

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