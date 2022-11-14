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СК проводит проверки по факту издевательств над российскими военнопленными со стороны ВСУ

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Следственный комитет России проводит доследственные проверки по фактам бесчеловечного обращения с российскими военнопленными со стороны представителей ВСУ.

Как уточнили в ведомстве, вернувшиеся из плена российские военнослужащие рассказали следователям о многочисленных фактах издевательств над ними.

«Один из военнослужащих сообщил, что был взят в плен превосходящими силами противника. Украинские военнослужащие связали ему руки и ноги, а также надели мешок на голову и не снимали несколько дней. На протяжении этого времени его били», — говорится в сообщении СК в Telegram.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью RT заявил, что российских военных пытали в украинском плену. По его словам, на Украине жестоко обращались со всеми пленными.

Он сообщил, что «особо плохое состояние здоровья было у группы военнослужащих, которых удалось вытащить из украинских застенков 3 ноября». По его словам, четверо бойцов из 19 освобождённых были госпитализированы в крайне тяжёлом состоянии.

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