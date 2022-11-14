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Разработчик: экипировка «Легионер» может получить шлем дополненной реальности

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Бронешлем с системой дополненной реальности, способный в том числе получать данные с дронов, планируется создать в рамках работ по экипировке солдата будущего нового поколения «Легионер».
Разработчик: экипировка «Легионер» может получить шлем дополненной реальности
  • РИА Новости

Об этом заявил в интервью РИА Новости заместитель гендиректора предприятия — производителя боевой экипировки и средств бронезащиты «Армоком», участвующего в данных работах, Олег Фаустов.

«Мы планируем в том числе проработать возможность создания модульного бронешлема, в котором будет совмещено сразу несколько передовых решений, в том числе технология дополненной реальности, то есть в поле зрения солдату будет выводиться различная информация об обстановке на поле боя, сигналы управления и предупреждения об опасности», — сказал он.

Ранее Фаустов рассказал, что в России разработали сверхлёгкий бронешлем из композитных материалов, который весит 700 г.

По его словам, поступающий сегодня в российские войска шлем 6Б47 является самым лёгким среди армейских бронешлемов ведущих стран мира.

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