Разработчик: экипировка «Легионер» может получить шлем дополненной реальности

Бронешлем с системой дополненной реальности, способный в том числе получать данные с дронов, планируется создать в рамках работ по экипировке солдата будущего нового поколения «Легионер».

Об этом заявил в интервью РИА Новости заместитель гендиректора предприятия — производителя боевой экипировки и средств бронезащиты «Армоком», участвующего в данных работах, Олег Фаустов.

«Мы планируем в том числе проработать возможность создания модульного бронешлема, в котором будет совмещено сразу несколько передовых решений, в том числе технология дополненной реальности, то есть в поле зрения солдату будет выводиться различная информация об обстановке на поле боя, сигналы управления и предупреждения об опасности», — сказал он.

Ранее Фаустов рассказал, что в России разработали сверхлёгкий бронешлем из композитных материалов, который весит 700 г.

По его словам, поступающий сегодня в российские войска шлем 6Б47 является самым лёгким среди армейских бронешлемов ведущих стран мира.