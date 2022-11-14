Спикер Госдумы Володин назвал Украину государством-банкротом

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Украину государством-банкротом.

«Госпереворот в феврале 2014 года привёл к полной потере суверенитета Украины. Её бюджет почти на 40% формируется за счёт иностранных кредитов и займов. В следующем году зарубежное финансирование составит 58%», — написал он в Telegram.

Он отметил, что сегодня на обслуживание долгов Киев тратит более половины собственных доходов — 57,9%. По его словам, в связи с этим украинским властям приходится брать новые кредиты.

«Украина — государство-банкрот», — подчеркнул Володин.

Он добавил, что «Зеленский лишил граждан Украины будущего, вогнав страну в долговую кабалу».

Ранее Володин заявил, что после госпереворота в 2014 году Украина потеряла суверенитет.