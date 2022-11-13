В России работают над увеличением дальности стрельбы ТОС-1А «Солнцепёк»

Главный инженер АО «Омсктрансмаш» Денис Петров в эфире программы «Военная приёмка» на телеканале «Звезда» заявил, что в России ведутся работы по увеличению дальности и кучности стрельбы тяжёлой огнемётной системы (ТОС-1А) «Солнцепёк».

«В настоящий момент ведутся работы по увеличению дальности стрельбы, её кучности, а также упрощению процесса наведения на цель и выполнению поставленной задачи. Прежде всего это увеличение площади поражения», — цитирует его ТАСС.

По словам главного инженера, также была изменена логика применения ТОС-1А. Если изначально она проектировалась как техника поддержки, то теперь она активно изменяется для работы на переднем крае.

Ранее в Минобороны опубликовали видео работы системы «Солнцепёк».