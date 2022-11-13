Узнать больше

В России работают над увеличением дальности стрельбы ТОС-1А «Солнцепёк»

Короткая ссылка
Главный инженер АО «Омсктрансмаш» Денис Петров в эфире программы «Военная приёмка» на телеканале «Звезда» заявил, что в России ведутся работы по увеличению дальности и кучности стрельбы тяжёлой огнемётной системы (ТОС-1А) «Солнцепёк».
В России работают над увеличением дальности стрельбы ТОС-1А «Солнцепёк»
  • РИА Новости

«В настоящий момент ведутся работы по увеличению дальности стрельбы, её кучности, а также упрощению процесса наведения на цель и выполнению поставленной задачи. Прежде всего это увеличение площади поражения», — цитирует его ТАСС.

По словам главного инженера, также была изменена логика применения ТОС-1А. Если изначально она проектировалась как техника поддержки, то теперь она активно изменяется для работы на переднем крае.

Ранее в Минобороны опубликовали видео работы системы «Солнцепёк».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить