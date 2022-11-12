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Митрополит Тихон считает, что Путин по своей решительности близок к Петру I

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Президент России Владимир Путин не похож ни на кого из прежних государственных лидеров по своему стилю руководства, однако в своей решительности он отчасти близок к Петру I, считает председатель патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

Такое мнение он выразил в эфире «Россия 24».

«По стилю руководства страной Владимир Путин ни на кого из прежних правителей России не похож. Могу сказать, что по решительности он отчасти близок к Петру I», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим митрополит отметил, что ему сложно провести какие-либо более однозначные параллели.

В июне президент России заявил, что в ходе Северной войны император Пётр I возвращал территории, на долю нынешнего поколения выпала эта же участь.

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