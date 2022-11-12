Митрополит Тихон считает, что Путин по своей решительности близок к Петру I
Такое мнение он выразил в эфире «Россия 24».
«По стилю руководства страной Владимир Путин ни на кого из прежних правителей России не похож. Могу сказать, что по решительности он отчасти близок к Петру I», — цитирует его РИА Новости.
Вместе с этим митрополит отметил, что ему сложно провести какие-либо более однозначные параллели.
В июне президент России заявил, что в ходе Северной войны император Пётр I возвращал территории, на долю нынешнего поколения выпала эта же участь.