Патриарх Кирилл прибыл в Северную Осетию с визитом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с визитом в Северную Осетию, заявили в Московском патриархате.

Отмечается, что в 2022 году в регионе проходят мероприятия по случаю 1100-й годовщины крещения Аланского государства.

«Программа празднования включает в себя, в частности, проведение культурно-массовых мероприятий, выставок и фестивалей, реализацию просветительских и издательских проектов», — говорится в тексте сообщения.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал богатых людей делиться своими средствами с нуждающимися.