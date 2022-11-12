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Патриарх Кирилл прибыл в Северную Осетию с визитом

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с визитом в Северную Осетию, заявили в Московском патриархате.
Патриарх Кирилл прибыл в Северную Осетию с визитом
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что в 2022 году в регионе проходят мероприятия по случаю 1100-й годовщины крещения Аланского государства. 

«Программа празднования включает в себя, в частности, проведение культурно-массовых мероприятий, выставок и фестивалей, реализацию просветительских и издательских проектов», — говорится в тексте сообщения.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал богатых людей делиться своими средствами с нуждающимися.

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