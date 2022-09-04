Патриарх Кирилл призвал богатых делиться деньгами с нуждающимися

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал богатых людей делиться своими средствами с нуждающимися.

«Не каждый имеет много средств, но вопрос здесь не столько в наличии и тем более не в размере этих материальных средств, а в отношении к этим средствам. Если из большого количества денег человек не может помочь другому — это путь в ад, говорить тут не о чем», — цитирует его РИА Новости.

По словам патриарха Кирилла, чем больше у человека денег, тем «больше ответственности за его земное существование».

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сообщила RT, что занимается благотворительностью.

Как в июле сообщало издание «Вести Подмосковья», жители Москвы направили на благотворительные цели более 27 млн рублей через портал mos.ru.