военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Патриарх Кирилл призвал богатых делиться деньгами с нуждающимися

Короткая ссылка
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал богатых людей делиться своими средствами с нуждающимися.
Патриарх Кирилл призвал богатых делиться деньгами с нуждающимися
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

«Не каждый имеет много средств, но вопрос здесь не столько в наличии и тем более не в размере этих материальных средств, а в отношении к этим средствам. Если из большого количества денег человек не может помочь другому — это путь в ад, говорить тут не о чем», — цитирует его РИА Новости.

По словам патриарха Кирилла, чем больше у человека денег, тем «больше ответственности за его земное существование».

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сообщила RT, что занимается благотворительностью.

Как в июле сообщало издание «Вести Подмосковья», жители Москвы направили на благотворительные цели более 27 млн рублей через портал mos.ru.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить