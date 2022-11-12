Актёр Депардье закрыл продюсерский центр «ПЦ ЖД» в России
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«Эта структура была создана для развития аудиовизуальных проектов. Без активной деятельности эта система бесполезна, поскольку она требует расходов даже в период простоя», — сказал он ТАСС.
Фрилли допустил возможность открытия новой структуры при наличии «большей конкретики» по проектам.
Он также подчеркнул, что решение не связано с нынешней ситуацией на Украине.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее прокомментировал сообщения СМИ о высказывании актёра Жерара Депардье, что россияне не в ответе за действия лидера страны Владимира Путина.