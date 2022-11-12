Актёр Депардье закрыл продюсерский центр «ПЦ ЖД» в России

Актёр Жерар Депардье закрывает свой продюсерский центр «ПЦ ЖД» в России из-за простоя, заявил его друг и продюсер Арно Фрилли.

«Эта структура была создана для развития аудиовизуальных проектов. Без активной деятельности эта система бесполезна, поскольку она требует расходов даже в период простоя», — сказал он ТАСС.

Фрилли допустил возможность открытия новой структуры при наличии «большей конкретики» по проектам.

Он также подчеркнул, что решение не связано с нынешней ситуацией на Украине.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее прокомментировал сообщения СМИ о высказывании актёра Жерара Депардье, что россияне не в ответе за действия лидера страны Владимира Путина.