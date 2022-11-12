ТАСС: Минобороны заказало дополнительную партию гиперзвуковых ракет «Циркон»
- РИА Новости
Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Минобороны.
По его словам, первый заказ на производство ракет был осуществлён летом 2021 года.
«Дополнительный контракт — этой осенью», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что новый контракт подразумевает производство десятка ракет. Сроком его исполнения обозначен 2023 год.
В августе министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в России начинается серийное производство гиперзвуковых ракет «Циркон», которые уже фактически приняты на вооружение.