ТАСС: Минобороны заказало дополнительную партию гиперзвуковых ракет «Циркон»

Российское оборонное ведомство подписало контракт на производство дополнительной партии новейших гиперзвуковых ракет «Циркон».

Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Минобороны.

По его словам, первый заказ на производство ракет был осуществлён летом 2021 года.

«Дополнительный контракт — этой осенью», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что новый контракт подразумевает производство десятка ракет. Сроком его исполнения обозначен 2023 год.

В августе министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в России начинается серийное производство гиперзвуковых ракет «Циркон», которые уже фактически приняты на вооружение.