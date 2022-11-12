В России за сутки госпитализировали 1188 человек с коронавирусом
- РИА Новости
Накануне в больницы попали 1248 пациентов с COVID-19.
Всего за 24 часа в стране выявили 5514 случаев инфицирования COVID-19, днём ранее — 5554.
За сутки умерли 62 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 67 заболевших.
Также за сутки выздоровели 5717 человек, накануне — 6213.
Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН посоветовал проявлять ответственность в вопросе вакцинации от COVID-19 и гриппа.