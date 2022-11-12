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Российский ученый выразил мнение о появлении коронавируса с рекордной смертностью

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Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на форуме Finopolis выразил мнение, что человечество рискует умереть из-за появления коронавируса со смертностью 90%.

«Сегодня вызов, вы должны понимать: атомная эра прошла, и зонтик атомный, который спасает нас с вами сегодня, ветшает, потому что убьют нас с вами другим путем <...>. На этом закончится всё», — цитирует его РИА Новости.

Ковальчук призвал уделить особое внимание проблеме биологической опасности.

7 ноября официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что версия об искусственном происхождении COVID-19 является самой маловероятной и во Всемирной организации здравоохранения в неё не верят.

9 ноября генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что смертность от коронавирусной инфекции COVID-19 в мире с февраля снизилась почти на 90%.

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