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Суд в Москве арестовал замглавы комитета Торгово-промышленной палаты по делу о мошенничестве

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Басманный суд Москвы арестовал заместителя председателя комитета Торгово-промышленной палаты по природопользованию и экологии Сергея Чернина по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Суд в Москве арестовал замглавы комитета Торгово-промышленной палаты по делу о мошенничестве
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Чернину С.Я., подозреваемому по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере), меру пресечения в виде содержания под стражей до 10 января 2023 года», — заявили в суде.

Ранее суд в Москве санкционировал заочный арест бывшего владельца АО «СУ-155» Михаила Балакина по уголовному делу о крупном мошенничестве.

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