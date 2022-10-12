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Суд в Москве санкционировал заочный арест экс-владельца «СУ-155» Балакина

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Суд в Москве санкционировал заочный арест бывшего владельца АО «СУ-155» Михаила Балакина по уголовному делу о крупном мошенничестве. Об этом пишет РИА Новости.
Суд в Москве санкционировал заочный арест экс-владельца «СУ-155» Балакина
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«Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном избрании в отношении Балакина меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в суде.

В сообщении уточняется, что срок ареста составит два месяца с момента задержания или экстрадиции Балакина.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы вынес обвинительный приговор бывшему директору футбольной академии «Чертаново» Николаю Ларину по делу о мошенничестве в особо крупных размерах.

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