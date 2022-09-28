Суд признал Ларина виновным в совершении двух преступлений
- РИА Новости
Замоскворецкий суд признал Ларина виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), сообщает ТАСС. Приговор будет вынесен в ближайшее время, обвинение запросило для Ларина четыре года и четыре месяца лишения свободы.
Напомним, что Ларин работал в московском клубе с 2008 по 2021 год. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах. По данным следствия, Ларин завышал число игроков в академии ради финансирования.
Ранее сообщалось, что Антон Зиньковский и Наиль Умяров приехали на приговор Ларину в суд.