Минтруд предложил расширить список профессий для работы иностранцам без квот
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. В перечне появятся профессии машиниста автогрейдера, тракториста и редактора.
«Соответствующий проект приказа вывешен на общественное обсуждение. В общей сложности перечень будет увеличен на 12 профессий: со 149 до 161», — говорится в сообщении.
В марте Министерство труда и социальной защиты России утвердило перечень профессий, на которые не распространяются квоты на выдачу разрешений на работу для приезжающих в страну на основании визы.