Минтруд предложил расширить список профессий для работы иностранцам без квот

Министерство труда России предлагает расширить список профессий, по которым иностранцы могут работать без квот.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. В перечне появятся профессии машиниста автогрейдера, тракториста и редактора.

«Соответствующий проект приказа вывешен на общественное обсуждение. В общей сложности перечень будет увеличен на 12 профессий: со 149 до 161», — говорится в сообщении.

В марте Министерство труда и социальной защиты России утвердило перечень профессий, на которые не распространяются квоты на выдачу разрешений на работу для приезжающих в страну на основании визы.