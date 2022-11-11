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Минтруд предложил расширить список профессий для работы иностранцам без квот

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Министерство труда России предлагает расширить список профессий, по которым иностранцы могут работать без квот.
Минтруд предложил расширить список профессий для работы иностранцам без квот
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. В перечне появятся профессии машиниста автогрейдера, тракториста и редактора.

«Соответствующий проект приказа вывешен на общественное обсуждение. В общей сложности перечень будет увеличен на 12 профессий: со 149 до 161», — говорится в сообщении.

В марте Министерство труда и социальной защиты России утвердило перечень профессий, на которые не распространяются квоты на выдачу разрешений на работу для приезжающих в страну на основании визы.

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