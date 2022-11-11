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Замглавы комитета Госдумы по информполитике Горелкин выступил против запрета ряда видеоигр

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Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин выступил против законопроекта о запрете видеоигр, в которых содержится демонстрация нетрадиционных отношений и актов насилия.
Замглавы комитета Госдумы по информполитике Горелкин выступил против запрета ряда видеоигр
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

По мнению политика, видеоигры «нужно не запрещать, а замещать».

Он отметил, что считает инициативу коллег бессмысленной, так как ответственность за пропаганду ЛГБТ уже предусмотрена в ст. 6.21 законопроекта, который уже прошёл в первом чтении. 

«Что касается «жестокости и насилия»... существующее регулирование слабо защищает несовершеннолетних покупателей видеоигр от подобного контента... но здесь необходим более взвешенный подход», — написал Горелкин в своём Telegram.

По словам чиновника, геймеры всё равно при желании скачают желаемую игру, а запреты могут негативно сказаться на рынке.

«Видеоигры нужно не запрещать, а замещать. Развивать индустрию, готовить профессионалов, которые принесут в российский геймдев новые идеи, стандарты и решения», — заключил он.

Ранее сообщалось, что первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила поправку к законопроекту о пропаганде ЛГБТ, согласно которой компьютерные игры, содержащие материалы с пропагандой порнографии, жестокости, насилия и с ненормативной лексикой могут быть запрещены в России.

Кроме того, она предложила запретить серию игр Assassin's Creed и The Last of Us.

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