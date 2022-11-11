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В Саратове из-за аварии без горячей воды и отопления остались свыше 24 тысяч человек

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В ГУ МЧС по Саратовской области заявили, что в Саратове из-за аварии без горячей воды и отопления остались свыше 24 тыс. человек.
В Саратове из-за аварии без горячей воды и отопления остались свыше 24 тысяч человек
  • Gettyimages.ru
  • © Luca Lorenzelli / EyeEm

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство, в связи с аварийно-ремонтными работами на водоводе диаметром 1220 мм по адресу улица Артиллерийская, 21, нарушены параметры подачи горячего водоснабжения и центрального отопления в жилых домах.

«В зону отключения в Кировском районе входит 156 жилых домов разной этажности. Население — 24 129 человек, из них 4113 детей», — говорится в заявлении.

Ранее в двух районах Волгограда ввели режим чрезвычайной ситуации из-за прорыва канализационного коллектора.

Позже стало известно, что в Волгограде начали подачу воды в сеть после прорыва канализационного коллектора.

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