В Саратове из-за аварии без горячей воды и отопления остались свыше 24 тысяч человек
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство, в связи с аварийно-ремонтными работами на водоводе диаметром 1220 мм по адресу улица Артиллерийская, 21, нарушены параметры подачи горячего водоснабжения и центрального отопления в жилых домах.
«В зону отключения в Кировском районе входит 156 жилых домов разной этажности. Население — 24 129 человек, из них 4113 детей», — говорится в заявлении.
Ранее в двух районах Волгограда ввели режим чрезвычайной ситуации из-за прорыва канализационного коллектора.
Позже стало известно, что в Волгограде начали подачу воды в сеть после прорыва канализационного коллектора.