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В Волгограде начали подачу воды в сеть после аварии

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В Волгограде начали подачу воды в сеть после прорыва канализационного коллектора.
В Волгограде начали подачу воды в сеть после аварии
  • Gettyimages.ru
  • © Chatchai Sritakoset / EyeEm

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию города.

Уточняется, что потребуется некоторое время на заполнение сетей.

«Начинается подача водоснабжения в сеть. С учётом протяжённости системы потребуется некоторое время на заполнение сетей водой», — говорится в сообщении.

Уточняется, что подача воды потребителям будет производиться поэтапно с постоянным контролем за гидравлическим режимом, чтобы избежать новых прорывов.

Ранее в двух районах Волгограда ввели режим чрезвычайной ситуации из-за прорыва канализационного коллектора.

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