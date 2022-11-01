В Волгограде начали подачу воды в сеть после аварии

В Волгограде начали подачу воды в сеть после прорыва канализационного коллектора.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию города.

Уточняется, что потребуется некоторое время на заполнение сетей.

«Начинается подача водоснабжения в сеть. С учётом протяжённости системы потребуется некоторое время на заполнение сетей водой», — говорится в сообщении.

Уточняется, что подача воды потребителям будет производиться поэтапно с постоянным контролем за гидравлическим режимом, чтобы избежать новых прорывов.

Ранее в двух районах Волгограда ввели режим чрезвычайной ситуации из-за прорыва канализационного коллектора.