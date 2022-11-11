Узнать больше

В Забайкалье двоих школьников наградили медалью «За проявленное мужество»

Короткая ссылка
В пресс-службе правительства Забайкальского края сообщили о награждении двух юных жителей Владислава Дзюбо и Карины Михайдаровой памятной медалью Совета Федерации «За проявленное мужество».
В Забайкалье двоих школьников наградили медалью «За проявленное мужество»
  • © Пресс-служба Дома офицеров Забайкальского края

Об этом сообщает ИА REGNUM.

Владислав спас утопающих на воде, а Карина вывела своих трёх братьев из горящего дома.

О поощрении ходатайствовал сенатор Баир Жамсуев.

«Мне очень радостно, что сегодня в этом зале есть не только взрослые, которые благодаря своему опыту и умениям получили заслуженную награду. Сегодня здесь есть дети, которые совершенно самоотверженно, не побоявшись ничего, спасли жизни других людей», — отметила зампред правительства края Инна Щеглова.

Ранее сообщалось, что нижегородского школьника Данила Гвоздева наградили медалью «За проявленное мужество».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить