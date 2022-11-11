В Забайкалье двоих школьников наградили медалью «За проявленное мужество»

В пресс-службе правительства Забайкальского края сообщили о награждении двух юных жителей Владислава Дзюбо и Карины Михайдаровой памятной медалью Совета Федерации «За проявленное мужество».

Об этом сообщает ИА REGNUM.

Владислав спас утопающих на воде, а Карина вывела своих трёх братьев из горящего дома.

О поощрении ходатайствовал сенатор Баир Жамсуев.

«Мне очень радостно, что сегодня в этом зале есть не только взрослые, которые благодаря своему опыту и умениям получили заслуженную награду. Сегодня здесь есть дети, которые совершенно самоотверженно, не побоявшись ничего, спасли жизни других людей», — отметила зампред правительства края Инна Щеглова.

Ранее сообщалось, что нижегородского школьника Данила Гвоздева наградили медалью «За проявленное мужество».