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Нижегородского школьника наградили медалью «За проявленное мужество»

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Нижегородского школьника Данила Гвоздева наградили медалью «За проявленное мужество».
Нижегородского школьника наградили медалью «За проявленное мужество»
  • © council.gov.ru

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на организаторов проекта «Дети-герои».

«Наш герой — Данил Гвоздев, девятиклассник из посёлка Сява, что находится рядом с Шахуньей. Награду школьник получил из рук председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко», — отмечается в сообщении.

Гвоздев был награждён за спасение утопающих. Он помог мальчикам шести и девяти лет.

Кроме того, в СУ СК России по Нижегородской области наградили 15-летнего Якова Ниязова. Медаль «Доблесть и отвага» ему вручил глава ведомства Айрат Ахметшин, передаёт pravda-nn.ru.

Ниязов в октябре 2021 года вступился за школьника, который говорил, что у него вымогают деньги.

Ранее сообщалось, что инспектора ДПС из Свердловской области наградили за спасение ребёнка.

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