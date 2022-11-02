Инспектора ДПС из Свердловской области наградили за спасение ребёнка

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев наградил сотрудника полиции из Каменска-Уральского Римаса Субачюса за спасение ребёнка. Награду вручил глава ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ведомство.

Инспектор ДПС Субачюс в свой выходной день отдыхал со своей семьёй у водоёма и заметил в воде ребёнка. Он вынес его на берег и оказал первую помощь.

«Мальчика доставили в местную больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь. Серьёзных последствий для здоровья мальчика в результате случившегося удалось избежать», — говорится в сообщении.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области вручили награды двум жителям, спасшим тонущего ребёнка.