Инспектора ДПС из Свердловской области наградили за спасение ребёнка
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ведомство.
Инспектор ДПС Субачюс в свой выходной день отдыхал со своей семьёй у водоёма и заметил в воде ребёнка. Он вынес его на берег и оказал первую помощь.
«Мальчика доставили в местную больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь. Серьёзных последствий для здоровья мальчика в результате случившегося удалось избежать», — говорится в сообщении.
Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области вручили награды двум жителям, спасшим тонущего ребёнка.