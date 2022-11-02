Узнать больше

Инспектора ДПС из Свердловской области наградили за спасение ребёнка

Короткая ссылка
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев наградил сотрудника полиции из Каменска-Уральского Римаса Субачюса за спасение ребёнка. Награду вручил глава ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков.
Инспектора ДПС из Свердловской области наградили за спасение ребёнка
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ведомство.

Инспектор ДПС Субачюс в свой выходной день отдыхал со своей семьёй у водоёма и заметил в воде ребёнка. Он вынес его на берег и оказал первую помощь.

«Мальчика доставили в местную больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь. Серьёзных последствий для здоровья мальчика в результате случившегося удалось избежать», — говорится в сообщении.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области вручили награды двум жителям, спасшим тонущего ребёнка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить