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Кадыров сообщил, что новая группа добровольцев из Чечни отправилась в Донбасс

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что новая группа добровольцев из Чечни отправилась в Донбасс.
Кадыров сообщил, что новая группа добровольцев из Чечни отправилась в Донбасс
  • РИА Новости

«Мы проводили на территорию российского Донбасса ещё одну группу единомышленников, истинных патриотов Отечества, именуемых добровольцами», — написал он в своём Telegram-канале.

По его словам, добровольцы прошли краткий курс огневой, тактической, инженерной, технической, а также топографической и медицинской подготовки в Российском университете спецназа.

Он добавил, что также добровольцы отрабатывали технику ведения окопного боя в условиях, максимально приближенных к реальной боевой обстановке.

В октябре Кадыров сообщил о готовности направить ещё 70 тысяч бойцов в зону спецоперации на Украине.

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