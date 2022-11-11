Кадыров сообщил, что новая группа добровольцев из Чечни отправилась в Донбасс
- РИА Новости
«Мы проводили на территорию российского Донбасса ещё одну группу единомышленников, истинных патриотов Отечества, именуемых добровольцами», — написал он в своём Telegram-канале.
По его словам, добровольцы прошли краткий курс огневой, тактической, инженерной, технической, а также топографической и медицинской подготовки в Российском университете спецназа.
Он добавил, что также добровольцы отрабатывали технику ведения окопного боя в условиях, максимально приближенных к реальной боевой обстановке.
В октябре Кадыров сообщил о готовности направить ещё 70 тысяч бойцов в зону спецоперации на Украине.