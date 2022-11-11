Переселенцы из Херсонской области смогут подать заявку в Подмосковье на покупку жилья с 12 ноября

Вынужденные переселенцы из Херсонской области смогут подать заявку в Московской области на покупку жилья в любом регионе России с 12 ноября.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на губернатора Андрея Воробьёва.

Речь идёт о жилищном сертификате, который позволяет приобрести недвижимость на льготных условиях.

«Руководство страны приняло решение поддержать жителей Херсона и части Херсонской области, которые решили начать новую жизнь в других регионах России, и запустило программу жилищных сертификатов», — напомнил Воробьёв.

Он добавил, что приём заявок начнётся в субботу в МФЦ в Красногорске, Одинцове, Мытищах и Люберцах, а затем и на остальных территориях Подмосковья.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области обсудили меры помощи переселенцам.