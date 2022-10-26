В Тюменской области обсудили меры помощи переселенцам

Глава Тюменской области Александр Моор провёл заседание регионального координационного совета по вопросам гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на информационный центр областного правительства.

Главная тема — помощь прибывающим в регион с территорий Украины, ЛНР, ДНР, Херсона и Запорожья, а также поддержка военнослужащих, участвующих в СВО.

По словам губернатора, в настоящее время в пунктах временного размещения Тюменской области проживают 234 переселенца с территорий Новороссии и Украины.

На данный момент 79 детей переселенцев уже ходят в детские сады, 154 ребёнка посещают школы, 17 подростков — техникумы и колледжи. 909 граждан получили необходимую медпомощь, в том числе 254 ребёнка, передаёт Тюменская область сегодня.

Ранее сообщалось, что в Тульской области подготовили гуманитарную помощь для беженцев, прибывающих в Белгородскую область.