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Балицкий заявил об отсутствии необходимости эвакуировать население в Запорожской области

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Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил об отсутствии необходимости эвакуировать население в регионе.
Балицкий заявил об отсутствии необходимости эвакуировать население в Запорожской области
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости

По его словам, эвакуация из региона на территорию других российских регионов «не предусматривается на сегодняшний день».

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооружённые силы России нанесли превентивные удары по позициям украинских войск (ВСУ) в Запорожской области.

Рогов отметил, что с помощью этих ударов рассеиваются силы противника: это «не позволяет сконцентрировать кулак для атаки».

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