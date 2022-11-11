Балицкий заявил об отсутствии необходимости эвакуировать население в Запорожской области
- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости.
По его словам, эвакуация из региона на территорию других российских регионов «не предусматривается на сегодняшний день».
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооружённые силы России нанесли превентивные удары по позициям украинских войск (ВСУ) в Запорожской области.
Рогов отметил, что с помощью этих ударов рассеиваются силы противника: это «не позволяет сконцентрировать кулак для атаки».