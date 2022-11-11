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Замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова похоронили в Симферополе

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Заместителя губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова, погибшего в результате ДТП, похоронили в Симферополе.
Замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова похоронили в Симферополе
  • РИА Новости
  • © Макс Ветров

Об этом сообщил ТАСС.

Стремоусов был похоронен на центральной аллее городского кладбища Абдал. 

Церемония прощания и отпевания Стремоусова проходила в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя.

По данным агентства, проститься со Стремоусовым пришли около 200 человек, в том числе родные и близкие, представители властей и общественности.

9 ноября пресс-служба администрации Херсонской области подтвердила гибель Стремоусова в результате ДТП.

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