Замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова похоронили в Симферополе
- РИА Новости
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Об этом сообщил ТАСС.
Стремоусов был похоронен на центральной аллее городского кладбища Абдал.
Церемония прощания и отпевания Стремоусова проходила в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя.
По данным агентства, проститься со Стремоусовым пришли около 200 человек, в том числе родные и близкие, представители властей и общественности.
9 ноября пресс-служба администрации Херсонской области подтвердила гибель Стремоусова в результате ДТП.