Замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова похоронили в Симферополе

Заместителя губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова, погибшего в результате ДТП, похоронили в Симферополе.

Об этом сообщил ТАСС.

Стремоусов был похоронен на центральной аллее городского кладбища Абдал.

Церемония прощания и отпевания Стремоусова проходила в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя.

По данным агентства, проститься со Стремоусовым пришли около 200 человек, в том числе родные и близкие, представители властей и общественности.

9 ноября пресс-служба администрации Херсонской области подтвердила гибель Стремоусова в результате ДТП.