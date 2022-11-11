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Песков рассказал о своих впечатлениях от поездки в Луганск

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о своих впечатлениях от поездки в Луганск.
Песков рассказал о своих впечатлениях от поездки в Луганск
  • РИА Новости

«Луганск, на самом деле… прекрасный, очень красивый город. Там активные работы дорожные ведутся, и так он приводится в порядок», — сказал он.

По его словам, на него произвела впечатление республиканская больница.

Песков также рассказал, что был поражён людьми, работающими в области госвласти, информации, в СМИ. Он отметил их профессионализм, позитивный настрой, готовность к вызовам.

«Это вызывает искреннее восхищение. А там, конечно… проблем много. Там предстоит огромная работа», — заявил Песков.

О поездке Пескова в Луганск ранее рассказал первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

По его словам, пресс-секретарь российского лидера проводил программу обучения для представителей средств массовой информации и пресс-служб Луганской и Донецкой народных республик.

В августе сообщалось, что председатель Государственной думы России Вячеслав Володин посетил Донецкую Народную Республику.

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