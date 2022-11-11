Спасший десятки людей в кафе «Полигон» житель Костромы представлен к награде

Житель Костромы Андрей Кузьмин, спасший десятки людей в кафе «Полигон» во время пожара, представлен к награде, сообщает МЧС России.

«На потолке стали появляться языки пламени. Мужчина оценил ситуацию и понял, что до главного выхода не добраться, направился с супругой и её подругой к запасному выходу. За ними последовали и другие посетители. Дверь оказалась заперта. Не сразу, но Андрею удалось выбить дверь — десятки человек смогли выйти из здания», — говорится в сообщении в Telegram.

В МЧС отметили, что благодаря смелым и решительным действиям Кузьмина удалось спастись нескольким десяткам людей. Он представлен к награждению медалью МЧС России «За спасение на пожаре».

Ранее kp.ru сообщило, что Басманный районный суд Москвы арестовал владельца здания, где сгорел костромской клуб «Полигон», Ихтияра Мирзоева. В результате пожара погибли 13 посетителей клуба.