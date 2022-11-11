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В МВД сообщили о гибели трёх человек в ДТП с грузовиком под Красноярском

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Три человека погибли в результате столкновения легковой Toyota и грузовика MAN в Сухобузимском районе Красноярского края, заявили в пресс-службе регионального главка МВД.

«По предварительной информации, сегодня на 70-м километре автодороги Красноярск — Енисейск произошло столкновение легкового автомобиля Toyota и грузовика MAN. Предварительно установлено, что в результате происшествия погибли три человека из легковушки, а также пострадал водитель грузового автомобиля», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

4 ноября женщина и ребёнок пострадали в аварии с маршрутным такси и легковым автомобилем в Челябинске.

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