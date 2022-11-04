В Челябинске женщина и ребёнок пострадали в результате ДТП с легковым авто и маршруткой

Женщина и ребёнок пострадали в аварии с маршрутным такси и легковым автомобилем в Челябинске.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на данные городской ГИБДД.

Инцидент произошёл 4 ноября. На перекрёстке Свердловского проспекта с улицей Коммуны столкнулись микроавтобус с пассажирами и машина Fiat под управлением 29-летнего мужчины.

По предварительным данным, травмы получили 33-летняя женщина и десятилетний мальчик, находившиеся в салоне иномарки.

Проводится проверка. Все обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее сайт Newinform сообщал, что четыре человека погибли в результате ДТП в Московской области.