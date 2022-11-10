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В Тюменской области провели почти 5 млн тестов на коронавирус с начала пандемии

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В Тюменской области провели 4 913 997 тестов на коронавирус с начала пандемии.
В Тюменской области провели почти 5 млн тестов на коронавирус с начала пандемии
  • РИА Новости

Об этом сообщает Тюменская область сегодня со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

За январь — октябрь 2022 года выполнено 1 461 845 исследований.

В настоящее время в регионе работает 26 лабораторий, в том числе десять частных.

Также стало известно, что в России за минувшие сутки выявили 5594 случая COVID-19, передаёт «Утро.ру».

Ранее врач-педиатр Андрей Продеус призвал людей со сниженным иммунитетом пройти ревакцинацию.

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