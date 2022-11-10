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В Нижегородской области прививку от COVID-19 сделали более 2,1 млн человек

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Заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал ситуацию с пандемией в регионе.
В Нижегородской области прививку от COVID-19 сделали более 2,1 млн человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

«Вакцинация проходит активно: на сегодняшний день от коронавируса в Нижегородской области привились уже более 2,1 млн человек. Полностью, то есть со второй аппликацией, вакцинацию выполнили 1,9 млн жителей», — заявил Мелик-Гусейнов.

По его словам, вакцинация от гриппа и COVID-19 проводится в 188 медпунктах региона, передаёт ИА «Время Н».

Ранее врач-педиатр Андрей Продеус призвал людей со сниженным иммунитетом пройти ревакцинацию.

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