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В Подмосковье провели более 21 млн исследований на COVID-19 с начала пандемии

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В Московской области провели более 21 млн исследований на COVID-19 с начала пандемии.
В Подмосковье провели более 21 млн исследований на COVID-19 с начала пандемии
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Несмотря на то что COVID-19 отступил, ежедневно мы продолжаем выявлять новые случаи заболевания. В среднем в Подмосковье проводится порядка 20 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию в сутки», — заявила первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова.

Тестирование проводится бесплатно по назначению врача при наличии симптомов, передаёт интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее врач-педиатр Андрей Продеус призвал людей со сниженным иммунитетом пройти ревакцинацию.

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