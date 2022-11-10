В Подмосковье провели более 21 млн исследований на COVID-19 с начала пандемии

В Московской области провели более 21 млн исследований на COVID-19 с начала пандемии.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Несмотря на то что COVID-19 отступил, ежедневно мы продолжаем выявлять новые случаи заболевания. В среднем в Подмосковье проводится порядка 20 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию в сутки», — заявила первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова.

Тестирование проводится бесплатно по назначению врача при наличии симптомов, передаёт интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее врач-педиатр Андрей Продеус призвал людей со сниженным иммунитетом пройти ревакцинацию.