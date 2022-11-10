В Краснодарском крае подтвердили 100 случаев COVID-19 за сутки

В Краснодарском крае подтвердили 100 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает mk.ru.

Больше всего заболевших в Краснодаре (37 человек), а также в Сочи и Приморско-Ахтарском районе.

С начала пандемии в регионе заболели 340 853 человека, выздоровели 329 154.

Также стало известно, что компания, работающая на территории ОЭЗ «Технополис «Москва», зарегистрировала первый отечественный экспресс-тест на выявление антигена коронавируса в слюне человека, передаёт сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Мощности компании позволяют выпускать около 40 млн экспресс-тестов ежегодно. В октябре 2022 года продукция была запущена в серийное производство, первая партия составила 20 тыс. штук. В ближайшее время набор появится в аптеках», — заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Ранее врач-педиатр Андрей Продеус призвал людей со сниженным иммунитетом пройти ревакцинацию.