В Иркутской области зарегистрировали 113 случаев COVID-19 за сутки

В Иркутской области зарегистрировали 113 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

Общее число заболевших в регионе достигло 351 144. Вылечились 345 935 жителей.

Также стало известно, что в Ульяновской области за неделю с 31 октября по 6 ноября ОРВИ заболели 5523 человека, передаёт mosaica.ru со ссылкой на областной Роспотребнадзор.

Недельный показатель ниже эпидпорога по совокупности населения на 23%. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 4,5%.

Ранее врач-педиатр Андрей Продеус призвал людей со сниженным иммунитетом пройти ревакцинацию.