Узнать больше

В Иркутской области зарегистрировали 113 случаев COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Иркутской области зарегистрировали 113 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Иркутской области зарегистрировали 113 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

Общее число заболевших в регионе достигло 351 144. Вылечились 345 935 жителей.

Также стало известно, что в Ульяновской области за неделю с 31 октября по 6 ноября ОРВИ заболели 5523 человека, передаёт mosaica.ru со ссылкой на областной Роспотребнадзор.

Недельный показатель ниже эпидпорога по совокупности населения на 23%. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 4,5%.

Ранее врач-педиатр Андрей Продеус призвал людей со сниженным иммунитетом пройти ревакцинацию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить