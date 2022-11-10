В Оренбургской области выявили 20 случаев COVID-19 за сутки

В Оренбургской области выявили 20 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 239 915 жителей. Выздоровели 235 336 человек, в том числе 39 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что с начала пандемии в Нижегородской области более 1,5 тыс. человек заболели различными мутациями «омикрона», передаёт newsnn.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Как уточнили в ведомстве, отдельно по подвидам статистика не ведётся.

Ранее врач-педиатр Андрей Продеус призвал людей со сниженным иммунитетом пройти ревакцинацию.