Резиденты ОЭЗ «Тольятти» инвестировали 1,3 млрд рублей с начала года

Резиденты особой экономической зоны «Тольятти» инвестировали 1,3 млрд рублей с начала 2022 года.

Об этом сообщает volga.news.

Число резидентов ОЭЗ достигает 32, из них 14 уже запустили свои производства.

«За весь период функционирования особой экономической зоны «Тольятти» общий объём инвестиций компаний превысил 20,3 млрд рублей, резиденты создали более 2600 рабочих мест для жителей региона», — заявил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Ранее НСН сообщала, что в Москве три предприятия со статусом промышленного комплекса и три технопарка получили льготы по аренде с начала 2022 года, что позволит компаниям ежегодно экономить 19 млн рублей.