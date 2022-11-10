Годовой план ремонта дорог в рамках нацпроекта в Калининградской области выполнили на 80%
- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Работы завершены на 11 из 14 объектов.
«Оставшиеся три объекта находятся в высокой степени готовности», — заявила министр развития инфраструктуры региона Евгения Кукушкина.
Также стало известно, что в Свердловской области новый участок дороги, ведущий в посёлок Ольховка, стал заключительным объектом, включённым в нацпроект, в рамках которого реконструировались магистрали Нижнего Тагила, передаёт tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области рассказали о ходе ремонта дорог в рамках нацпроекта.