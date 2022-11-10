Годовой план ремонта дорог в рамках нацпроекта в Калининградской области выполнили на 80%

Годовой план в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Калининградской области выполнили на 80%.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Работы завершены на 11 из 14 объектов.

«Оставшиеся три объекта находятся в высокой степени готовности», — заявила министр развития инфраструктуры региона Евгения Кукушкина.

Также стало известно, что в Свердловской области новый участок дороги, ведущий в посёлок Ольховка, стал заключительным объектом, включённым в нацпроект, в рамках которого реконструировались магистрали Нижнего Тагила, передаёт tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области рассказали о ходе ремонта дорог в рамках нацпроекта.