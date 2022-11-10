Узнать больше

Годовой план ремонта дорог в рамках нацпроекта в Калининградской области выполнили на 80%

Короткая ссылка
Годовой план в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Калининградской области выполнили на 80%.
Годовой план ремонта дорог в рамках нацпроекта в Калининградской области выполнили на 80%
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Работы завершены на 11 из 14 объектов.

«Оставшиеся три объекта находятся в высокой степени готовности», — заявила министр развития инфраструктуры региона Евгения Кукушкина.

Также стало известно, что в Свердловской области новый участок дороги, ведущий в посёлок Ольховка, стал заключительным объектом, включённым в нацпроект, в рамках которого реконструировались магистрали Нижнего Тагила, передаёт tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области рассказали о ходе ремонта дорог в рамках нацпроекта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить