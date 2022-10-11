В Ростовской области рассказали о ходе ремонта дорог в рамках нацпроекта

В Ростовской области завершили работы на 114 участках дорог, участвующих в нацпроекте «Безопасные качественные дороги».

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

По данным областного Минтранса, в настоящее время продолжаются активные работы на 93 объектах. Специалисты должны привести в нормативное состояние около 130 км автодорог.

Как заявил заместитель губернатора, министр транспорта региона Владимир Окунев, в рамках нацпроекта на 2022 год планировалось отремонтировать 148 участков дорог, но план удалось увеличить до 151 объекта.

«На сегодняшний день дорожники фактически уложили 2,4 млн кв. м верхних слоёв дорожной одежды. Это 89,4% от запланированного показателя. Производство работ продолжается», — добавил он.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что в Крыму в 2022 году отремонтировали 275 км дорог, соединяющих населённые пункты.