Школьнику из Ижевска вручили медаль «За вклад в укрепление правопорядка»
- РИА Новости
Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу удмуртского управления МВД.
Решение о награждении в начале октября принял министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.
В сентябре на школу, где обучается Стерхов, было совершено вооружённое нападение. Ученик был ранен, но тем не менее добежал до кабинета директора и предупредил об опасности. Благодаря Стерхову удалось быстро организовать эвакуацию. Школьник также помогал выводить детей.
«Эта награда от министра внутренних дел Российской Федерации за твой мужественный поступок. В экстренной ситуации ты проявил качества настоящего мужчины», — заявил министр внутренних дел по Удмуртии генерал-майор полиции Максим Тихонов.
Он также поблагодарил отца школьника за воспитание сына, передаёт ИА «Удмуртия».
Ранее сообщалось, что инспектора ДПС из Свердловской области наградили за спасение ребёнка.