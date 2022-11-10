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Школьнику из Ижевска вручили медаль «За вклад в укрепление правопорядка»

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Школьнику Александру Стерхову из ижевской школы №88 вручили медаль МВД России «За вклад в укрепление правопорядка».
Школьнику из Ижевска вручили медаль «За вклад в укрепление правопорядка»
  • РИА Новости

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу удмуртского управления МВД.

Решение о награждении в начале октября принял министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

В сентябре на школу, где обучается Стерхов, было совершено вооружённое нападение. Ученик был ранен, но тем не менее добежал до кабинета директора и предупредил об опасности. Благодаря Стерхову удалось быстро организовать эвакуацию. Школьник также помогал выводить детей.

«Эта награда от министра внутренних дел Российской Федерации за твой мужественный поступок. В экстренной ситуации ты проявил качества настоящего мужчины», — заявил министр внутренних дел по Удмуртии генерал-майор полиции Максим Тихонов.

Он также поблагодарил отца школьника за воспитание сына, передаёт ИА «Удмуртия».

Ранее сообщалось, что инспектора ДПС из Свердловской области наградили за спасение ребёнка.

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