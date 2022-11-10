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В L'Oreal опровергли информацию о готовности возобновить поставки продукции в Россию

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Французская компания L'Oreal опровергла появившуюся информацию о готовности возобновить поставки продукции в Россию.
В L'Oreal опровергли информацию о готовности возобновить поставки продукции в Россию
  • Gettyimages.ru

Ранее в Минпромторге заявили, что ввоз продуктов компаний Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase, которые принадлежат L'Oreal, запрещён, так как бренды намерены возобновить поставки в Россию, передаёт РИА Новости.

«Относительно циркулирующей в российских СМИ ошибочной информации о том, что Giorgio Armani Beauty снова будет импортироваться в Россию, L'Oreal вновь заявляет, что её позиция не изменилась», — заявили в компании.

В L'Oréal подчеркнули, что строго соблюдают санкции ЕС и США.

Руководитель Роскачества Максим Протасов заявил, что из России ушли в основном те компании, которые импортировали брендированную готовую продукцию, а не производили её в России. 

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