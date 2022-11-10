Узнать больше

В Роскачестве прокомментировали уход ряда брендов из России

Короткая ссылка
Руководитель Роскачества Максим Протасов прокомментировал уход ряда брендов и производителей одежды и текстиля из России.
В Роскачестве прокомментировали уход ряда брендов из России
  • РИА Новости

«Ушли в основном те компании, которые импортировали брендированную готовую продукцию, а не производили её в России. Здесь есть два варианта. Первый — это параллельный импорт. Уже сейчас мы видим, что линейка многих зарубежных брендов, которые ушли, присутствует на российских маркетплейсах и в магазинах, потребители эти изменения практически не заметят», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, второй вариант — научиться производить товары не хуже, то есть сделать всё для того, чтобы произошёл полноценный процесс импортозамещения.

«Важную работу в этом направлении ведёт Минпромторг и подведомственный ему Инновационный центр развития текстильной и лёгкой промышленности», — добавил Протасов.

Ранее председатель Совета ТПП России по интеллектуальной собственности Дмитрий Фадеев прокомментировал ситуацию с параллельным импортом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить