В Роскачестве прокомментировали уход ряда брендов из России

Руководитель Роскачества Максим Протасов прокомментировал уход ряда брендов и производителей одежды и текстиля из России.

«Ушли в основном те компании, которые импортировали брендированную готовую продукцию, а не производили её в России. Здесь есть два варианта. Первый — это параллельный импорт. Уже сейчас мы видим, что линейка многих зарубежных брендов, которые ушли, присутствует на российских маркетплейсах и в магазинах, потребители эти изменения практически не заметят», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, второй вариант — научиться производить товары не хуже, то есть сделать всё для того, чтобы произошёл полноценный процесс импортозамещения.

«Важную работу в этом направлении ведёт Минпромторг и подведомственный ему Инновационный центр развития текстильной и лёгкой промышленности», — добавил Протасов.

Ранее председатель Совета ТПП России по интеллектуальной собственности Дмитрий Фадеев прокомментировал ситуацию с параллельным импортом.