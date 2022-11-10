Глава ДНР Денис Пушилин анонсировал проведение анализа деятельности чиновников разного уровня с принятием соответствующих решений.

«Сейчас проведем анализ чиновников, управленцев разного уровня. Тем более с учётом того, что у нас проходит кадровый конкурс «Лидеры возрождения» и у нас появляется определённый задел на замещение должностей», — сказал он в ходе видеообращения.

По словам Пушилина, в отношении чиновников, которые не слышат граждан и «прикрываются различными бумажками», перенаправляя людей в другие кабинеты, будут приняты кадровые решения вплоть до увольнения с «волчьим билетом».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о назначении своего помощника и командира спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинова заместителем командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР.