Узнать больше

Пушилин анонсировал проведение анализа деятельности чиновников

Короткая ссылка
Глава ДНР Денис Пушилин анонсировал проведение анализа деятельности чиновников разного уровня с принятием соответствующих решений.
Пушилин анонсировал проведение анализа деятельности чиновников
  • РИА Новости

«Сейчас проведем анализ чиновников, управленцев разного уровня. Тем более с учётом того, что у нас проходит кадровый конкурс «Лидеры возрождения» и у нас появляется определённый задел на замещение должностей», — сказал он в ходе видеообращения.

По словам Пушилина, в отношении чиновников, которые не слышат граждан и «прикрываются различными бумажками», перенаправляя людей в другие кабинеты, будут приняты кадровые решения вплоть до увольнения с «волчьим билетом».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о назначении своего помощника и командира спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинова заместителем командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить