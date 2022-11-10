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Психолог Кейро посоветовала готовить детей к визиту к врачу

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Клинический психолог Арина Кейро посоветовала готовить детей к визиту к врачу.
Психолог Кейро посоветовала готовить детей к визиту к врачу
  • Gettyimages.ru

«Очень полезно показать ребёнку мультфильмы, фильмы, где доктор предстаёт не злым антагонистом, а добрым и заботливым. Также важно поговорить с детьми, рассказать о том, что причин для страхов нет, и привести примеры — мол, так делают все дети», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, нужно выбрать врача, которому родители доверяют. Не менее важной она назвала общую обстановку в поликлинике.

Ранее владелец сервиса «Выручалка 24» Александр Ветров в беседе с ФАН дал советы по организации дистанционного обучения.

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