Психолог Кейро посоветовала готовить детей к визиту к врачу

Клинический психолог Арина Кейро посоветовала готовить детей к визиту к врачу.

«Очень полезно показать ребёнку мультфильмы, фильмы, где доктор предстаёт не злым антагонистом, а добрым и заботливым. Также важно поговорить с детьми, рассказать о том, что причин для страхов нет, и привести примеры — мол, так делают все дети», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, нужно выбрать врача, которому родители доверяют. Не менее важной она назвала общую обстановку в поликлинике.

Ранее владелец сервиса «Выручалка 24» Александр Ветров в беседе с ФАН дал советы по организации дистанционного обучения.