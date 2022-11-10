Глава Счётной палаты Алексей Кудрин назвал беспрецедентным санкционный режим в отношении России.

Между тем он добавил, что «ситуация действительно складывается лучше, чем изначально предполагалось».

«Тот беспрецедентный санкционный режим, который был введён в отношении России, конечно, сказывается на нашей экономике, и первоначально прогнозировалось, что ВВП упадёт более чем на 7%. Тем не менее сейчас, я думаю, падение составит лишь около 2,9—3,3%. Это говорит о том, что гибкость российской экономики достаточно высокая. Многие компании уже сумели переориентироваться на новые рынки сбыта или закупок, в том числе технологий, обходя санкционные ограничения», — сказал Кудрин в интервью RT.

Ранее Кудрин высказал мнение, что зависимость экономики от углеводородов является главной слабостью России. По его словам, данная зависимость снижает эффективность работы многих институтов и России нужно научиться работать с этой слабостью.