В Брянской области возобновили подачу электроэнергии в Климовском районе после подрыва ЛЭП
- РИА Новости
«В настоящее время в Климовском районе произведено переподключение основной линии электропередач на резервную. Подача электроснабжения возобновлена», — написал он в Telegram.
24 октября губернатор Брянской области сообщил, что неизвестное взрывное устройство сработало на железной дороге в регионе. По его словам, никто не пострадал.
По данным СК, инцидент произошёл на железнодорожном перегоне в Брянской области между городами Новозыбковом и Злынкой.