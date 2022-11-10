В Брянской области возобновили подачу электроэнергии в Климовском районе после подрыва ЛЭП

В приграничном Климовском районе Брянской области из-за подрыва опоры ЛЭП произошли сбои в электроснабжении, к настоящему времени основная линия электропередач переподключена на резервную, сообщил брянский губернатор Александр Богомаз.

«В настоящее время в Климовском районе произведено переподключение основной линии электропередач на резервную. Подача электроснабжения возобновлена», — написал он в Telegram.

24 октября губернатор Брянской области сообщил, что неизвестное взрывное устройство сработало на железной дороге в регионе. По его словам, никто не пострадал.

По данным СК, инцидент произошёл на железнодорожном перегоне в Брянской области между городами Новозыбковом и Злынкой.