На Кубани вынесли приговор медикам, бравшим взятки за поддельные сертификаты о вакцинации

Темрюкский районный суд вынес приговор терапевту и медсестре по делу о получении взяток за поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Краснодарского края и пресс-службу регионального СУ СК России.

По имеющимся данным, медики получили от шести пациентов по 2 тыс. рублей за проведение фиктивной вакцинации от коронавируса.

В суде они признали вину, но от дачи показаний отказались. Им назначили по семь лет лишения свободы условно. Также суд запретил медикам в течение трёх лет работать в сфере здравоохранения.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее сообщалось, что в Башкирии завели уголовные дела по факту мошенничества с «ковидными» выплатами.