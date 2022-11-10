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На Кубани вынесли приговор медикам, бравшим взятки за поддельные сертификаты о вакцинации

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Темрюкский районный суд вынес приговор терапевту и медсестре по делу о получении взяток за поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19.
На Кубани вынесли приговор медикам, бравшим взятки за поддельные сертификаты о вакцинации
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Краснодарского края и пресс-службу регионального СУ СК России.

По имеющимся данным, медики получили от шести пациентов по 2 тыс. рублей за проведение фиктивной вакцинации от коронавируса.

В суде они признали вину, но от дачи показаний отказались. Им назначили по семь лет лишения свободы условно. Также суд запретил медикам в течение трёх лет работать в сфере здравоохранения.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее сообщалось, что в Башкирии завели уголовные дела по факту мошенничества с «ковидными» выплатами.

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