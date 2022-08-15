В Башкирии завели дела по факту мошенничества с «ковидными» выплатами

В Башкирии завели уголовные дела по факту мошенничества с «ковидными» выплатами.

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

«Выявлена и пресечена противоправная деятельность медицинских работников Иглинской центральной районной больницы 1973 года рождения, 1979 года рождения и 1997 года рождения, причастных к мошенничеству при получении специальных выплат», — заявили в ведомстве.

По имеющимся данным, медики вносили в республиканскую информационную медицинскую базу данных недостоверные сведения о якобы выполненных выездах к «ковидным» пациентам, за что были начислены специальные выплаты.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде в суд передали материалы дела, возбуждённого в отношении медсестры, которая подозревается в подделке 175 сертификатов о вакцинации против коронавируса.